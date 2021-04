Prosus en KPN gewild op winstgevend Damrak

Signify viert vandaag dat zij zijn toegetreden tot de AEX Index®, de belangrijkste Nederlandse nationale index met de 25 grootste bedrijven die genoteerd zijn op Euronext Amsterdam. Javier van Engelen, CFO van Signify, was daarom uitgenodigd om de gong te luiden. Hij deed dit samen met onder andere Yue Cui, CSR en Programma Manager bij de Signify Foundation en Philip van der Valk, Investor Relations Officer van Signify. René van Vlerken (Head of Listing Euronext Amsterdam) verwelkomde hen. Ⓒ EURONEXT AEX 713.55 0.49 % KPN Koninklijke 2.928 1.67 % PROSUS 95.36 1.49 %

Amsterdam - Beurzen in Amsterdam boeken donderdag winst. Beleggers reagerend op gunstige fabrieksorders in Europa en optimisme markten in Azië en de Verenigde Staten. Prosus en Just Eat leiden in de AEX, KPN stijgt op een vermeend overnamebod.