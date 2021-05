Tanken bij pomp nog duurder: benzineprijs tikt record uit 2012 aan

Binnenland

’Aardgasvrij’ in Nederland stuk duurder dan in rest van Europa

Huishoudens die in Nederland van het aardgas gaan en een stadswarmte-aansluiting krijgen, betalen veel meer dan consumenten in andere Europese landen, meldt FD op basis van TNO-onderzoek waarover vrijdag wordt gepubliceerd in economenvakblad ESB. In Scandinavië en Duitsland is de energierekening voo...