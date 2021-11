Onderzoek: een op de tien kan extra zorgkosten niet betalen

Dat blijkt uit onderzoek van prijsvergelijker Pricewise. Volgens expert zorgverzekeringen Suzanne Löwik van Pricewise raakt zorg voor steeds meer mensen buiten bereik omdat aanvullende dekkingen de laatste jaren steeds duurder zijn geworden.

„Het risico bestaat dat mensen hierdoor te lang rondlopen met relatief kleine klachten. Dit resulteert in veel hogere zorgkosten, wanneer de klachten verergeren. Bijvoorbeeld wanneer een verwaarloosd gaatje in je kies uitmondt in een dure wortelkanaalbehandeling of iemand niet naar de fysiotherapeut gaat en vervolgens hierdoor geopereerd moet worden.”

Goedkoop

De meeste Nederlanders (67%) sparen ook niet voor zorgkosten die niet zijn gedekt door de basisverzekering. Een flinke meerderheid van deze groep geeft ook aan hiervoor voldoende financiële reserves te hebben. Maar voor een op de tien is dat dus wel een probleem.

Een kwart van de Nederlanders is niet aanvullend verzekerd, deels omdat zij zo goedkoop mogelijk uit willen zijn of denkt de zorg niet nodig te hebben, 40% denkt voordeliger uit te zijn door aanvullende zorgkosten zelf te betalen in plaats van een maandelijkse premie af te dragen voor een aanvullende verzekering. Löwik: ,,Dit is in sommige gevallen inderdaad de beste keuze, maar niet altijd. Verwacht je volgend jaar slechts één keer naar de tandarts te gaan, dan kun je dit beter zelf betalen als je hier de financiële middelen voor hebt. Toch zien we nog redelijk veel better-safe-than-sorry-verzekerden in Nederland. Dit zien we bijvoorbeeld sterk de dekking voor de tandarts, waarbij 37% aangeeft dit af te sluiten voor het geval ze deze nodig móchten hebben.”