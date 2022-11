Weekblik: ’Massaontslag bij tech dempt krapte op arbeidsmarkt VS’

Financieel

Consumenten iets minder negatief over economie

Consumenten waren in november iets minder negatief over de economie in vergelijking met een maand eerder, toen het vertrouwen nog op een dieptepunt stond. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was niet alleen het oordeel over de economie iets positiever, ook over de koopbereidheid wer...