Column: lessen uit fiasco, blijft gespreid beleggen

Door Janneke Willemse

Willemse: ’Stoppen met beleggen doe ik voorlopig niet. Nog zeker twee decennia ga ik door.’ Ⓒ AMAURY MILLER

Mijn tiende jaar als doe-het-zelf-belegger had een feestje moeten worden. Fijn het jaar afsluiten met een mooie fles bubbels en een sprankelend rendement. Maar 2022 eindigde met een klap: maar liefst 20% van mijn portefeuille ging in rook op. Is dit het moment om ermee te stoppen?