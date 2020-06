Corona de baas: Digitale borrel start van nieuw bedrijf

De borrelboxen van Digiborrel bevatten naast drank en nootjes ook een stukje enterainment. Ⓒ Eigen foto

Amsterdam - Welke collega wordt er als eerste gecontroleerd bij de douane en wie is maandelijks het meeste geld kwijt aan bellen met Astro TV? Om de digitale vrijdagmiddagborrel tijdens de coronacrisis luister bij te zetten, bedacht ondernemer Gijs-Jan Witkamp het spel Rating my Colleagues, een variant op Ranking the Stars.