'Wall Street veert op na handelsimpuls'

De extra tarieven op Chinese goederen zouden per 15 december ingaan. De naderende deadline voor extra handelstarieven hing als een schaduw boven de markt. Amerikaanse en Chinese onderhandelaars zijn echter in overleg over uitstel, wat het sentiment op de beursvloer goed deed.

Beleidsmakers van de Federal Reserve beslissen woensdag over de rentetarieven in de VS. Veel aandacht zal daarbij uitgaan naar de toelichting door Fed-preses Jerome Powell. Een dag later is het aan de Europese Centrale Bank (ECB) om een beslissing te nemen over de rente. Het is de eerste keer dan Christine Lagarde de beleidsvergadering van de ECB voorzit.

Adviesverlaging Netflix

Bij de bedrijven weet onder meer streamingdienst Netflix de aandacht op zich gericht. Het aandeel kreeg een adviesverlaging aan de broek en lijkt lager te gaan openen. Kenners van Needham menen dat concurrentie en prijsdruk een risico vormen voor de onderneming. Mogelijk verliest Netflix miljoenen klanten.

Verder is er aandacht voor het Canadese Hudson's Bay, dat ook een notering heeft in New York. Uit een handelsupdate van de winkelketen viel onder meer op te maken dat het bedrijf kampt met een lagere winstgevendheid. Domino's Pizza maakte bekend dat zijn voorzitter Stephen Hemsley per 29 december opstapt.

Automakers

Ook automakers staan in de schijnwerpers. Brancheorganisaties in de auto-industrie wereldwijd, waaronder de Amerikaanse AAPC, zijn bezorgd over de impasse waar Wereldhandelsorganisatie (WTO) in verzeild is geraakt. De VS hebben de afgelopen twee jaar benoemingen van nieuwe leden voor de hoogste geschillenraad van de WTO geblokkeerd. Nu de termijn van twee van de drie overgebleven juristen dinsdag afloopt, kan dit zogeheten Beroepsorgaan geen uitspraken meer doen.

De aandelenbeurzen in New York sloten maandag met verlies. De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent lager op 27.909,60 punten. De breed samengestelde S&P 500 verloor 0,3 procent tot 3135,96 punten en techbeurs Nasdaq leverde 0,4 procent in tot 8621,83 punten.