Chinese inflatie trekt duidelijk aan

Peking - De inflatie in China is in januari flink aangetrokken vanwege de gestegen prijzen van voedsel door het Chinees Nieuwjaar en de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest waardoor varkensvlees flink duurder werd. Het is nu afwachten wat het effect van het nieuwe coronavirus en de verstoring van het openbaar leven in China door de uitbraak van die ziekte op de consumentenprijzen zal zijn.