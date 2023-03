Premium Het beste van De Telegraaf

Column: kunnen grondstoffen nog als redder in nood?

Door Roelof Salomons Kopieer naar clipboard

Een belegging in olie biedt bescherming tegen inflatie. Ⓒ ANP/HH

Als gastdocenten moeten afzeggen vanwege turbulentie in de markt, dan is het voor mijn studenten tijd om extra op te letten. Als u dit leest hebben ze hun tentamen gedaan. Dus is dit een goed moment om een van de vragen te bespreken, over beleggen in grondstoffen.