ASML voert omzet en winst op ondanks ’gemengde signalen’

Dat ziet ASML vooral terug in de vraag naar de vorige generatie apparaten. Het Taiwanese TSMC, de grootste chipmaker ter wereld en een belangrijke klant van ASML, zag de chipverkoop in maart flink inzakken door de aanhoudende zwakke wereldwijde vraag naar elektronica.

Verdubbeling

De omzet van ASML verdubbelde in het eerste kwartaal van 2023 ruimschoots naar €6,7 miljard. Daarop werd een winst geboekt van bijna €2 miljard, tegen €700 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De chipmachinemaker uit Veldhoven heeft daarmee zijn eigen verwachtingen overtroffen. Dat komt volgens ASML vooral doordat zijn chipmachines sneller konden worden geïnstalleerd dan verwacht. In het tweede kwartaal rekent ASML op een omzet van tussen de €6,5 miljard en €7 miljard.

Het orderboek dikte in het afgelopen kwartaal aan met €3,8 miljard tot een totaal van bijna €39 miljard aan opdrachten. In het laatste kwartaal van vorig jaar kwam er voor €6,3 miljard aan opdrachten binnen.

China

Vorige maand maakte het kabinet bekend dat het de chipmachinegigant een groter exportverbod naar China heeft opgelegd. Minister Liesje Schreinemacher van Buitenlandse Handel noemde dat een „kwestie van nationale veiligheid”. De allernieuwste chipmachine mochten al niet naar China maar onder druk van de Verenigde Staten kwam er ook een verbod voor een deel van de oudere machines. De exportbeperking moet voor de zomer van kracht worden. „We wachten nog op de details”, zegt financieel directeur Roger Dassen in een toelichting. „Maar we verwachten met alles wat we nu weten niet dat de extra beperkingen een grote impact hebben op onze groeiverwachtingen voor de komende jaren.”

Het afgelopen kwartaal was China goed voor 8% van de omzet van ASML. Van alle opdrachten in het orderboek komt 20% uit China. „Het ligt daarom in de lijn der verwachting dat de verkoop aan China de komende kwartalen van dit jaar fors gaat oplopen”, aldus Dassen.