Binnenland

Zorgpremie stijgt €2,75 per maand

De zorgpremie stijgt volgend jaar met 2,75 euro per maand. Hiermee komt de premie uit op ongeveer 125,75 euro per maand. Het door het kabinet becijferde bedrag is een richtlijn voor zorgverzekeraars, die uiterlijk in november dit jaar hun exacte tarieven bepalen.