’Coronabeperkende maatregelen nog niet afbouwen’

Vanwege de coronacrisis moeten cafés en restaurants de deuren gesloten houden. Ⓒ ANP

De maatregelen die vorige maand werden ingesteld om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan, moeten in mei intact blijven. Dit is althans de mening van een ruime meerderheid van de bezoekers op DFT, afgaande op een peiling waarop bijna veertienduizend maal gestemd is.