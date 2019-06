Capital Group groter in Galapagos

The Capital Group heeft via dochteronderneming Capital Research and Management Company een belang van 5,08 procent in Galapagos in handen. De grens van de 5 procent, waarboven volgens de Belgische transparantiewetgeving een melding moet worden gedaan, werd op 5 juni geslecht door de investeerder.

