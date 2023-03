’Top First Republic Bank cashte aandelen voor ineenstorting markt’

De aandelenverkopen van ceo Michael Roffler, cfo David Lichtman, oprichter en chairman James Herbert en familieleden worden nu door de Amerikaanse toezichthouder onder de loep genomen, meldt de New York Post.

Zij stootten bijna driekwart van hun aandelen af voordat de koers van het bedrijf begon te dalen nadat een andere grote financiële instellen, Silicon Valley Bank (SVB), in problemen was gekomen en in faillissement raakte.

Het onderzoek naar de aandelen volgt op een kredietlijn van $30 miljard van elf van de grootste banken van Wall Street om First Republic, een 38 jaar oude aanbieder van vermogensbeheerdiensten met hoofdkantoor in San Francisco, te steunen. Ze hoopten een massale uittocht van spaarders en paniek in de hele financiële markt te voorkomen. Sindsdien zakt evenwel de koers.

Sinds vrijdag is het aandeel van de bank waar eind vorig jaar $166 miljard uitstond 80% gedaald ten opzichte van februari. De bedrijfstop verkocht de aandelen First Republic nog tegen een prijs van $130 per stuk, terwijl stukken nu $23 waard zijn.

De cfo van First Republic deed de aandelen van de hand precies twee dagen voordat Silicon Valley Bank bekendmaakte dat het een verlies van $ 1,8 miljard had geleden op een gedwongen verkoop van zijn obligatiebezit. De bank had beleggingen uitstaan in obligaties in lage rentes, toen de rente opliep ontstonden verliezen. Die bekendmaking leidde tot het faillissement van de SVB. Ook kleinere banken kwamen daarop in problemen.

First Republic blijft open en is anders dan SVB en Signature Bank niet onder curatele gesteld door de toezichthouder FDIC, die daar alleen de deposito’s van klanten garandeerde.

Kredietbeoordelaar Moody’s waarde First Republic vrijdag af. De storting van de banken van $30 miljard is weliswaar ’op de korte termijn positief’, de kans dat de bankn naar winstgevendheid terugkeert op de langere termijn ’blijft onzeker’.