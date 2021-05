Consumentenbond: ABN Amro moet afzien van ’boete’ op cash

Klanten die per jaar meer dan €10.000 in contanten opnemen, dus gemiddeld een kleine €200 per week, moeten gaan afrekenen. Per transactie komt er dan €5 euro bij, plus 0,5% over het opgenomen bedrag. Even €100 euro pinnen, kost dan dus €5,50.

Volgens de Consumentenbond blijft contant geld echter belangrijk voor veel mensen, ook als backup en omdat je zo makkelijker je uitgaven kunt controleren. „Het is niet ondenkbaar dat het gebruik van cash op een bepaald moment minimaal is. Maar consumenten bepalen of het gebruik van contant geld afneemt en in welk tempo. Niet de banken. Dat is niet alleen ons standpunt, maar ook dat van De Nederlandse Bank”, zegt directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond. „Met het instellen van een limiet voor het gratis opnemen van contant geld gaat ABN Amro volledig voorbij aan dit principiële uitgangspunt.’

Wie eenmaal een grote contante uitgave doet, bijvoorbeeld aan een tweedehandsauto, komt mogelijk snel boven de limiet. Maar ook bij een normaal uitgavenpatroon kan de modale Nederlander aan zijn limiet komen, als hij of zij alleen contact betaalt.

ABN Amro laat weten dat de prijsverhoging om ‘meerdere redenen’ wordt doorgevoerd. De bank wijst bijvoorbeeld op hogere kosten voor veiligheid, het ontwikkelen van nieuwe bankdiensten en strengere eisen voor witwascontroles.