Consumentenbond: ABN Amro moet ’boete’ op cash intrekken

Boven de drempel betalen klanten €5 euro per transactie plus 0,5% over het opgenomen bedrag. Even €100 euro pinnen, kost dan dus €5,50. Eerder kondigde de bank aan dat de limiet €10.000 zou zijn, maar maandag kwam bericht dat die grens omhoog gaat na kritiek van onder meer de Consumentenbond.

De bond vindt de tegemoetkoming onvoldoende. „Het is een hele kleine eerste stap, maar nog steeds niet wat wij willen. Wij hebben ABN Amro verzocht de maatregel in te trekken en in het gesprek dat we morgen met ze hebben zullen we dat nogmaals herhalen en duiden”, reageert woordvoerster Joyce Donat.

Volgens de Consumentenbond blijft contant geld belangrijk voor veel mensen, ook als backup en omdat je zo makkelijker je uitgaven kunt controleren. „Het is niet ondenkbaar dat het gebruik van cash op een bepaald moment minimaal is. Maar consumenten bepalen of het gebruik van contant geld afneemt en in welk tempo. Niet de banken. Dat is niet alleen ons standpunt, maar ook dat van De Nederlandsche Bank”, zegt directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond. „Met het instellen van een limiet voor het gratis opnemen van contant geld gaat ABN Amro volledig voorbij aan dit principiële uitgangspunt.’

Wie eenmaal een grote contante uitgave doet, bijvoorbeeld aan een tweedehandsauto, komt mogelijk snel boven de limiet. Maar ook bij een normaal uitgavenpatroon kan de modale Nederlander aan zijn limiet komen, als hij of zij alleen contact betaalt. Bij een limiet van €12.000 gaat het immers om een weekbedrag van €230 waar je dan niet boven moet komen.

ABN Amro sprak maandag tegen dat de rekening voor grote cashgebruikers wordt ingevoerd om het gebruik van contant geld te ontmoedigen. De bank stelt dat klanten met ’excessief’ veel cash een groot risico vormt binnen het financiële systeem. Om te voorkomen dat banken worden misbruikt voor witwaspraktijken, moeten hiervoor veel extra controles worden gedaan.