Hotelreus helpt Klein Duimpje

Het zou ook het verhaal kunnen zijn van reus helpt Klein Duimpje. Het 179 kamers tellende Sofitel Legend The Grand Amsterdam van directeur Emmy Stoel in het hart van het historische centrum gaat samenwerken met het in 1997 opgerichte boutiquehotel Seven one Seven van directeur Brita Röhl, dat 12 kamers heeft aan de Prinsengracht.

Door de samenwerking kan chef-kok Raoul Meuwese van restaurant Bridges in The Grand zijn door hem ontwikkelde The Grand Christmas Boxes ook slijten aan gasten van Brita Röhl. Een kok van Meuwese neemt zo’n box mee en bereidt het eten daaruit ter plekke op de kamer. Stoel: „Juist nu, in deze zware tijden, is het van belang elkaar waar mogelijk te steunen.” De boxen inclusief kerstversiering, bloemen en een video met uitleg kunnen overigens ook door niet-hotelgasten worden besteld.