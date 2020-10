Nederland en Frankrijk willen macht techreuzen inperken

Om grote internetplatforms als Google, Apple, Facebook en Amazon kunnen mensen tegenwoordig nauwelijks heen. Deze bedrijven kunnen als een poortwachter bepalen waartoe consumenten toegang hebben, bijvoorbeeld met een appwinkel waarop zij aangewezen zijn.

Knellende greep

Die soms knellende greep willen staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) en haar Franse collega Cédric O breken. Internetplatforms moeten klanten bijvoorbeeld de mogelijkheid geven om de over hun verzamelde klantgegevens makkelijk over te dragen aan een concurrent, zodat ze daar dezelfde diensten kunnen afnemen. Zo nodig moet een Europese toezichthouder een platform kunnen verplichten om data te delen, concurrenten een minstens gelijke plek in de etalage te gunnen en diensten ’interoperabel’ te maken. Dat betekent dat concurrenten er gegevens mee kunnen uitwisselen en mee kunnen samenwerken.

Nederland en Frankrijk, dat vaker voorop loopt in het aanpakken van techbedrijven, willen met hun voorstellen invloed uitoefenen op de regels waarmee de Europese Commissie eind dit jaar komt. Die gaan al in de richting van de Nederlands-Franse plannen.