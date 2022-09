Gasprijs knalt 30 procent omhoog

Bij nog niet volledig gevulde gasvoorraden voor de winter, is er een jacht op schaars gas ontstaan op de wereldmarkt. Dat laat de prijs stijgen. Europa is bereid de portemonnee te trekken, maar ook landen in Azië melden zich voor vloeibaar gemaakt gas (lng) op de internationale markt. Noorwegen, dat traditioneel ook aan Nederland levert, zit aan zijn maximale productie.

Parallel aan de gasprijs is ook de stroomprijs in Europa gestegen. In Duitsland liep de prijs direct 47% op tot €357,45 per megawattuur.

Gazprom gaf vrijdag via berichtendienst Telegram aan dat de belangrijke gaspijpleiding door de Oostzee naar Duitsland vanwege technische problemen langer dicht blijft. In een compressorturbine van Siemens was ’olie gedetecteerd op de kabel-stekkerverbinding’. Onderdelen voor herstel zouden niet beschikbaar zijn in Rusland vanwege de sanctie tegen het land, dat op 24 februari een oorlog met Oekraïne begon.

Producent Siemens ontkent de technische problemen stellig. Het beschreven lek zou eenvoudig op te lossen zijn, zoals doorlopend gebeurt, aldus de Duitse toeleverancier.

Sterk geslonken

Zaterdag kwam via de Soedzja-pijplijn richting de Oekraïne en Europa nog 42,7 miljoen kubieke meter aardgas uit Russische voorraden. Zondag meldde Gazprom al dat die productie hier ook licht zal dalen. En die uitstroom was al onvoldoende voor Europa om het gemis van de Nord Stream 1-toevoer, die Rusland al tot 20% van zijn capaciteit afbouwde, op te vangen.

Handelaren vrezen voor verdere afbouw van Russisch gas, dat sinds half juni is begonnen en van 167 miljoen kuub gas terugging naar 67 miljoen kuub per dag.

I

In Nederland arriveerde zondag een eerste gasplatform in de Eemshaven. Dat gaat dienen als doorvoerstation voor schepen met lng die vanaf donderdag aanmeren. Woensdag arriveert een tweede gasplatform. Samen zorgen ze, met de opgevoerde verwerking van gas in Gate Terminal Rotterdam, voor een verdubbeling van gasproductie voor Nederland.

Bekijk ook: Reuzenplatform Golar Igloo brengt via Eemshaven miljarden kuub gas naar Nederland

Europees plafond

De lidstaten van de Europese Unie overleggen momenteel over de invoering van een prijsplafond voor energie. De Europese Commissie heeft zich vrijdag achter dit plan geschaard, dat bij enkele lidstaten op bezwaren stuit.