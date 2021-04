Ondernemers houden moed in Haagse Oranje-oase

Premium Binnenland

Virologen ontzet over Koningsdag-drukte: ’Een dikke middelvinger’

De Koningsdag-drukte in grote steden is volgens virologen vragen om corona-problemen. In verschillende binnensteden liep het vol met feestvierende koningshuisgezinden die de coronamaatregelen in de wind sloegen om de verjaardag van de koning te vieren. „Een dikke middelvinger.”