Goedkopere energie en vaste contracten terug bij Vattenfall

De daling van de variabele tarieven volgt op de verder gedaalde inkoopprijzen voor energie. Klanten betalen per 1 juli €1,33 per kubieke meter gas en €0,3892 per kilowattuur stroom, inclusief btw en energiebelasting. De tarieven liggen onder het prijsplafond van €1,40 respectievelijk €0,40. Klanten ontvangen uiterlijk dertig dagen voor de datum waarop het nieuwe tarief ingaat een persoonlijk bericht over wat het nieuwe variabele tarief voor hen betekent.

De nieuwe regels voor opzegvergoedingen vaste prijscontracten gaan in op 1 juni en vanaf dat moment biedt Vattenfall ook weer vaste prijscontracten aan. Klanten kunnen hiermee de prijs voor het leveringstarief voor een of drie jaar vastleggen. Klanten kunnen nu al via de website deelnemen aan de ’vast-variabel check’ om informatie te krijgen om zelf te bepalen welk type contract het beste bij hen past.