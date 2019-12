PG&E schikt zaak rond bosbranden

De schikking is belangrijk voor PG&E om uit de faillissementsbescherming te komen. Het bedrijf hangt in totaal zo'n 30 miljard dollar aan schadevergoedingen boven het hoofd als gevolg van de bosbranden in 2017 en 2018. Dit jaar zette de stroomleverancier al enkele keren de stroom in delen van Californië uit vanwege het gevaar op bosbranden.

Een grotere horde voor PG&E is goedkeuring van een rechter krijgen voor een schikking van 13,5 miljard dollar voor mensen die getroffen zijn door de bosbranden. Ook werkt het bedrijf aan een schikking ter waarde van 11 miljard dollar met verzekeraars.