Kleine bouwers doen het beter dan ’grote broers’

De omzet van de bouw als geheel groeide in het tweede kwartaal met bijna 8% vergeleken met een jaar geleden. Maar de verschillen binnen de bedrijfstak zijn groot. Zo groeide de omzet in de burgerlijke- en utiliteitsbouw met nog geen 4%. Dat is de laagste groei in twee jaar tijd. Tegelijkertijd zagen de gespecialiseerde bouwbedrijven hun omzet met 11,1% stijgen.

Vooral in de nieuwbouw hebben bouwers het moeilijk. Het aantal huizen waarvoor een vergunning is afgegeven daalde volgens het CBS tussen maart en juni met 5%, naar iets meer dan 15.000. Tegelijkertijd worden nieuwbouwhuizen duurder. Dat komt door de prijzen voor hout- en bouwmaterialen. De binnenlandse afzetprijzen daarvoor stegen met ruim 11%. Toch nam de omzet van leveranciers maar met 0,3% toe.

Sterkste stijging

Kleine bouwbedrijven (met minder dan 10 werknemers) zetten gemiddeld 9,3% meer om, terwijl middelgrote bedrijven (10 tot 100 werknemers) slechts een stijging van 1,6% behaalden.

Bij middelgrote bedrijven in de grond-, water en wegenbouw daalde de omzet voor het tweede kwartaal op rij, dit keer met 6,8%. Kleine gww-bedrijven behaalden daarentegen, net als in het eerste kwartaal, de hoogste omzetstijging in de bouw met een groei van meer dan 20%. Grote bouwbedrijven (meer dan 100 werknemers) zagen hun omzet met iets meer dan 10% stijgen.