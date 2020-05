’Delen staalreus Thyssenkrupp in de etalage’

Het Duitse noodlijdende conglomeraat zou daarover in gesprek zijn geweest met internationale collega’s, aldus bronnen het Handelsblatt. De raad van commissarissen komt vanaf 14 uur bijeen, dan worden mededelingen van voorzitter Martina Merz over de nieuwe strategie verwacht. Vrijwel zeker zou het concern krimpen.

De vermeende ingreep zou passen in een volgende strategieherziening van Thyssenkrupp. Het boekte in het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar een nettoverlies van €948 miljoen tegen €173 miljoen verlies een jaar eerder. Zijn schuld steeg afgelopen halfjaar tot €7,55 miljard.

Op de achtergrond lopen gesprekken met meerdere concurrenten, stelt Handelsblatt. Eerder ketste een fusie met Tata Steel af op mededingingsbezwaren van de Europese Commissie. De gesprekken met Tata zijn echter niet van de baan geweest, aldus bronnen tegen Reuters.

Zweedse en Chinese interesse

Thyssenkrupp zette daarop zijn lift-activiteiten in de etalage.

Volgens Handelsblatt is Thyssenkrupp ook in gesprek met het Zweedse SSAB en het Chinese Baoshan. Zij zouden een belang tot zelfs een meerderheidsbelang in de Duitse staalmaker willen nemen.

Thyssenkrupp weigerde maandag commentaar.