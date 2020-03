ACM-baas: ’Coronacrisis lijkt op situatie faillissement’

ACM-baas Snoep: „Voor de markt is het niet goed als er maar één speler overblijft en de rest omvalt.” Ⓒ Serge Ligtenberg

Amsterdam - Ook in tijden van het coronavirus gelden de mededingingsregels, al zullen ze in de praktijk net even soepeler worden toegepast als dat helpt om de coronacrisis te overleven. Dat zegt Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). „Niemand heeft er belang bij dat bedrijven omvallen.”