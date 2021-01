Financieel

Beurs sluit hectische dag hoger af

De AEX is donderdag licht hoger gesloten, na eerder op de dag nog stevig in het rood te hebben gestaan. Beleggers zetten de zorgen over de coronacrisis enigszins van zich af. Vooral ArcelorMittal was geliefd, terwijl onder meer Shell en Galapagos het zwaar hadden.