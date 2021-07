’Bijenkorf onder de hamer’

Daarbij gaat het niet alleen om De Bijenkorf, maar ook over vier Selfridges-winkels in het Verenigd Koninkrijk en Brown Thomas en Arnotts in Ierland, aldus de Britse krant The Guardian, die meldt dat de Westons zakenbankiers van Credit Suisse hebben ingehuurd om de verkoop te begeleiden.

De mogelijke verkoop van de Europese warenhuizen kwam vorige maand aan het rollen, toen een anonieme koper een bod van £4 miljard deed. Kennelijk heeft de familie Weston, die volgens insiders ’niet meer de overtuiging heeft’ om de baas te blijven over de Europese tak van het bedrijf, sindsdien pondtekens in de ogen gekregen, want in de komende weken moet Credit Suisse andere partijen verleiden een hoger bedrag neer te leggen.

The Guardian noemt daarbij La Rinascente, een warenhuisketen in Italië, of het Duitse KaDeWe, als mogelijke kopers. Maar ook de staatsbeleggingfondsen uit landen als Qatar – dat al eigenaar is van Harrods – kunnen een gooi doen, aldus de krant.