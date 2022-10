Huizenprijzen op maandbasis hardste gedaald sinds mei 2013

Premium Binnenland

’Dit is Leeuwarden, geen New York’, huurhuis voor 1900 euro per maand

’Dit is Leeuwarden, geen New York. Doe even normaal met die huurprijs’. En: ’Hoe krijg je het in je hoofd voor zo’n huis dat bedrag te vragen! Absurd!’ Het zijn twee van de meer dan 13.000 Facebook-reacties die geplaatst werden onder het huurhuis aan het Skrok in Bilgaard.