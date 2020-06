Meer WW-aanvragen in VS dan verwacht

Het is voor de tweede achtereenvolgende week dat het aantal WW-aanvragen in de VS tegenvalt. Dit is een teken dat het herstel van de Amerikaanse economie vertraagt nu in verschillende staten het aantal coronavirusbesmettingen weer oploopt. Woensdag naderde het aantal nieuwe coronabesmettingen zelfs de piek uit april. Dat is een tegenvaller voor president Donald Trump, die economie wil ondersteunen door zoveel mogelijk coronamaatregelen af te schaffen.

Het aantal WW-aanvragen loopt wel iets terug, want een week eerder waren het er nog ruim 1,5 miljoen. Sinds de uitbraak van het coronavirus in maart hebben in totaal meer dan 46 miljoen werkloze Amerikanen bij de overheid aangeklopt voor financiële steun.

Banenrapport

Volgende week donderdag wordt meer duidelijk hoe de Amerikaanse economie er voor staat, want dan verschijnt het banenrapport over de maand juni. Vorige maand groeide het aantal banen in de VS tegen alle verwachtingen in met 2,5 miljoen.