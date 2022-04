Premium Het beste van De Telegraaf

Vechten voor een vakbond: medewerkers Amazon verslaan techreus

Door Jan Postma

Ⓒ ANP/HH

Bessemer - Voor het eerst is het Amerikaanse Amazon-medewerkers gelukt om een vakbond te vormen. Een distributiecentrum in New York heeft de primeur. Zo’n 55% van de stemmen was voor. Medewerkers van andere distributiecentra voelen zich gesteund door de uitslag. De eerste poging tot vakbondsvorming bij Amazon was vorig jaar in Bessemer, in het zuidelijke Alabama. Daar wordt nu over elke stem gevochten tijdens de telling van de tweede verkiezingen daar.