KLM schrapt nog eens duizend banen

Het gaat om 500 banen in de cabine, 100 piloten en 400 medewerkers op de grond.KLM ziet zich genoodzaakt om de omvang van het bedrijf verder aan te passen. Volgens KLM duurt het herstel langer, waardoor er 800 tot 1000 banen moeten verdwijnen.

„De nieuwe maatregelen zijn wel exemplarisch voor de restricties en dynamieken waar we sinds de uitbraak van de pandemie wereldwijd mee te maken hebben. Zelfs als onze bemanningen uitgezonderd worden van deze verplichting, is deze extra reductie van arbeidsplaatsen helaas hard nodig. De effecten van de laatste maatregelen komen hier nog bovenop”, zegt topman Pieter Elbers in een reactie.

Het getal wordt mogelijk hoger, als de luchtvaartmaatschappij vanaf vrijdag de verre vluchten moet staken als gevolg van de strengere coronamaatregelen van het kabinet.

Daardoor gaat de intercontinentale vloot, 61 toestellen, aan de grond. Het KLM-personeel moet van het kabinet een sneltest ondergaan voor vertrek naar Nederland, en daardoor zijn deze vluchten praktisch niet uitvoerbaar, zo meldt Elbers aan De Telegraaf.

Direct gevaar

Nederland wordt hiermee het enige land ter wereld waar dergelijke vergaande maatregelen van kracht zullen worden. Daardoor komt het verbonden zijn van Nederland met de rest van de wereld, de Nederlandse handelspositie en de werkgelegenheid in de Nederlandse luchtvaartbranche in direct gevaar, zo meldt de Nederlandse luchtvaartsector donderdagmiddag.

De ontslagen die KLM donderdag aankondigde komen niet onverwacht, zegt voorzitter Reinier Castelein van vakbond De Unie. „We hoopten op het begin van het einde, maar de extra aangekondigde extra maatregelen van het kabinet zal het eerder het einde van het begin zijn. Er zullen nog veel meer banen verdwijnen als het demissionaire kabinet-Rutte III volhardt in de maatregelen.”

Bij KLM verdwenen tot nu al 5000 banen als gevolg van de coronacrisis. Gedwongen ontslagen zijn vooralsnog grotendeels uitgebleven als gevolg van een vrijwillige vertrekregeling en herplaatsing binnen het concern. De luchtvaartmaatschappij werd de afgelopen tijd hard getroffen door de uitbraak van de Britse mutant van het coronavirus, waardoor er nieuwe reisrestricties van kracht werden.

Isolatie

De Nederlandse luchtvaartmaatschappijen Corendon, easyJet, KLM, Transavia, TUI en brancheorganisatie Barin, ondersteund door IATA, stellen nadrukkelijk dat deze maatregelen onuitvoerbaar zijn en zullen leiden tot isolatie van Nederland en ervoor zullen zorgen dat passagiersvluchten – waaronder repatriëringsvluchten en vrachtvluchten, inclusief het vervoer van coronavaccins – niet meer uitgevoerd kunnen worden.