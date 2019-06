Chipfondsen met kater week uit op lagere beurs

De AEX-index eindigde 0,5% lager op 553,24 na eerder op de dag nog dicht tegen de grens van 550 punten te zijn gedaald. De AMX zakte 0,7% naar 773,68 punten.

Elders in Europa kleurden de borden ook rood. De Duitse DAX en Franse CAC 40 leverden 0,5% respectievelijk 0,3% in.

Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Boer & Olij, benadrukt dat vooral de chipsector het sentiment parten speelde na de omzetwaarschuwing van Broadcom. Hij wijst er op dat de kans is toegenomen dat er meer bedrijven zullen komen die vanwege het voortslepende handelsconflict tussen China en Amerika hun toekomstige verwachtingen gaan bijstellen. „Het zal vooral afhangen in hoeverre er op de G20-top eind deze maand nog een handelsdeal wordt bereikt.” Wall Street trapte de laatste handelsdag van de week lager af.

Volgens Joop van de Groep, vermogensbeheerder bij Fintessa, hebben de toegenomen geopolitieke spanningen vooral in het Midden-Oosten eveneens bijdragen aan de verminderde animo bij beleggers. „De stijging van de goudprijs naar het hoogste niveau sinds april vorig jaar is daarbij een goede indicator als angstbarometer.”

Het rentebesluit van de Federal Reserve (Fed) komende week zal een belangrijke rol spelen voor de stemming op de aandelenmarkten, stelt Van de Groep. „De rally in de voorbije weken werd vooral in gang gezet doordat de markt een renteverlaging door de Fed al heeft ingeprijsd. Als de Fed echter niet levert, zal dat nadelige gevolgen hebben op de koersen. Gelet op het verbeterde beeld voor de Amerikaanse economie in het Beige Book en de stijging van de winkelverkopen in de VS is de grote vraag in hoeverre de rente verlaagd moet worden. Het is in ieder geval te hopen dat de Fed in zijn communicatie niet dezelfde fout zal maken als eind vorig jaar.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen wist chipmachinefabrikant ASML de forse schade door de tegenvaller bij klant Broadcom iets te beperken naar een min van 2,7%. Staalgigant ArcelorMittal viel 2,4% terug na een tegenvallend cijfer over de industriële productie in China.

De verzekeraars NN Group en Aegon zaten eveneens in de achterhoede met koersdalingen van 2,2% respectievelijk 0,8% in reactie op de aanhoudende daling van de rentes op de obligatiemarkten. ING koerste 0,9% lager €9,83. De Britse bank Barclays is begonnen met het volgen van het Nederlandse bankconcern met een ’onderwogen’-advies en een koersdoel van €10,60.

Tankopslagbedrijf Vopak klom 1,9% naar €39,11, na een koersdoelverhoging naar €42 door Jefferies onder handhaving van het koopadvies. AkzoNobel dikte 0,9% aan.

In de AMX gingen de toeleveranciers aan de chipsector Besi en ASMI met 3,4% respectievelijk 3,3% onderuit volgend op de somberheid rond branchegenoot Broadcom.

Technologiebedrijf TKH, dat eerder deze week zijn financiële doelstellingen verhoogde, deed met een winst van 2,5% goede zaken.

Boskalis moest 0,5% afstaan. Het maritieme concern krijgt de klus om de twee aangevallen olietankers en de weggelekte lading met ruwe olie te bergen in Golf van Oman.

Op de lokale markt sprong Porceleyne Fles 7,9% vooruit. De aardewerkmaker wil voor ruim €1,7 miljoen aandelen uitgeven.

Autobedrijf Stern leverde 0,3% in. Topman Henk van der Kwast denkt dat de klassieke showroom binnen vijftien jaar zal zijn verdwijnen.

Het onlangs naar het strafbankje verbannen Esperite klom 4,7%. Het bedrijf heeft de looptijd van zijn converteerbare leningen verlengd, nadat een Poolse branchegenoot donderdag aangaf weer te willen onderhandelen over de aankoop van zijn stamcelopslagbedrijf.

