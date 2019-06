Chips liggen zwaar op de maag bij beleggers

Rond kwart voor één gleed de AEX 1% weg naar 550,27 punten. De AMX zakte 0,7% naar 773,97 punten.

Elders in Europa werd de stemming ook iets bedrukter. De Duitse DAX en Franse CAC 40 leverden 0,9% respectievelijk 0,6% in.

De indexfutures wezen op een 0,2 tot 0,6% lagere start van de Amerikaanse beursgraadmeters om half vier vanmiddag, na de plussen van 0,4% tot 0,6% op donderdag.

De sterke verlaging van de omzetprognose door Broadcom drukte de stemming. Het Amerikaanse chipconcern meldde veel last te hebben van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Broadcom is ook een belangrijke toeleverancier aan het Chinese telefoonbedrijf Huawei dat in de VS op de zwarte lijst is gezet.

Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Boer & Olij, benadrukt dat vooral de chipsector het sentiment parten speelt na de omzetwaarschuwing van Broadcom. Hij wijst er op dat de kans is toegenomen dat er meer bedrijven zullen komen die vanwege het voortslepende handelsconflict tussen China en Amerika hun toekomstige verwachtingen gaan bijstellen. „Het zal vooral afhangen in hoeverre er op de G20-top eind deze maand nog een handelsdeal wordt bereikt.”

Meer dan 600 Amerikaanse bedrijven hebben president Trump inmiddels verzocht de handelsoorlog te beëindigen. China kondigde vanochtend een forse verhoging van de invoertarieven aan op bepaalde hoogwaardige stalen pijpleidingen uit de EU en VS. Deze worden vooral gebruikt in energiecentrales.

Komende week zal de aandacht vooral uitgaan naar de rentevergadering van de Federal Reserve. Schutte houdt er rekening mee dat de Fed woensdag de beleidsrente nog ongemoeid zal laten, maar mogelijk in juli wel in actie zal komen bij een verslechtering van het economische klimaat in de VS.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen belandde chipmachinefabrikant ASML met een min van 3,6% stijf onderaan, door de tegenvaller bij klant Broadcom. Verzekeraar NN Group zakte 1,7%. Staalgigant ArcelorMittal volgde met een min van 1,5% na een tegenvallend cijfer over de industriële productie in China.

De verzekeraars NN Group en Aegon zaten eveneens in de achterhoede met koersdalingen van 2,2% respectievelijk 1,5% in reactie op de aanhoudende daling van de rentes op de obligatiemarkten. ING koerste 1,5% lager. De Britse bank Barclays is begonnen met het volgen van het Nederlandse bankconcern met een ’onderwogen’-advies en een koersdoel van €10,60.

Tankopslagbedrijf Vopak klom 1,5% naar €38,96, na een koersdoelverhoging naar €42 door Jefferies onder handhaving van het koopadvies. AkzoNobel dikte 0,8% aan.

In de AMX gingen de toeleveranciers aan de chipsector Besi en ASMI met 4,1% respectievelijk 3,8% onderuit volgend op de somberheid rond branchegenoot Broadcom.

Technologiebedrijf TKH, dat eerder deze week zijn financiële doelstellingen verhoogde, blonk met een winst van 3,9% opnieuw uit.

Boskalis moest 0,5% afstaan. Het maritieme concern krijgt de klus om de twee aangevallen olietankers en de weggelekte lading met ruwe olie te bergen in Golf van Oman.

Op de lokale markt was nog niet gehandeld in Porceleyne Fles. De aardewerkmaker wil voor ruim €1,7 miljoen aandelen uitgeven.

Autobedrijf Stern leverde 0,7% in. Topman Henk van der Kwast denkt dat de klassieke showroom binnen vijftien jaar zal zijn verdwijnen.

Het onlangs naar het strafbankje verbannen Esperite klom 5,2%. Het bedrijf heeft de looptijd van zijn converteerbare leningen verlengd, nadat een Poolse branchegenoot donderdag aangaf weer te willen onderhandelen over de aankoop van zijn stamcelopslagbedrijf.

