Toshiba verliest in Nikkei na wegstemmen voorzitter

De algehele stemming op de Japanse markt was positief in navolging van de hogere slotstanden op Wall Street, die volgden op een akkoord in Washington over een pakket van honderden miljarden dollars aan investeringen in infrastructuur van de Verenigde Staten.

De Nikkei in Tokio ging 0,7 procent hoger het weekeinde in op 29.066,18 punten. Toshiba zakte 0,7 procent. De positie van voorzitter Nagayama kwam deze maand al verder onder vuur te liggen nadat uit onderzoek bleek dat het Japanse technologie- en elektronicaconcern heeft samengespannen met de Japanse regering om activistische buitenlandse investeerders onder druk te zetten.

Chipmakers winnen

Andere technologiebedrijven werden juist hoger gezet in navolging van de koerswinsten onder Amerikaanse branchegenoten. De Japanse chipbedrijven Advantest en Tokyo Electron wonnen tot 1,6 procent. Panasonic dikte 4,5 procent aan.

Uit documenten van het Japanse technologiebedrijf bleek dat het concern zijn hele belang in de Amerikaanse maker van elektrische auto's Tesla vorig jaar heeft verkocht.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 1,2 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong klom 1,3 procent.

De All Ordinaries in Sydney won 0,6 procent. In de Australische miljoenenstad Sydney gaan vanaf vrijdag enkele wijken een week in lockdown vanwege een uitbraak van de zeer besmettelijke Delta-variant van het coronavirus.