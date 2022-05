Premium Het beste van De Telegraaf

Experts vrezen inflatiespook en Chinese draak niet ’Geen noodzaak in mei aandelen te verkopen’

Door Mark Garrelts en Johan Wiering Kopieer naar clipboard

April was een beroerde maand voor zowel aandelen- als obligatiebeleggers. Ⓒ ANP/HH AEX 710.98 0.72 %

Amsterdam - Is het gelet op de hard opgelopen inflatie, de afnemende steun van centrale banken en de lockdowns in China verstandig om de beurswijsheid te volgen door aandelen in mei te verkopen? Of biedt de stevige correctie in de afgelopen maanden juist koopkansen? Diverse beursexperts denken dat afnemende zorgen over onder meer de inflatie steun gaan bieden.