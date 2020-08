'Optimisme weer terug op Wall Street'

Democraten en Republikeinen zijn al weken in onderhandeling over een nieuwe steunpakket. Aanvankelijk was er veel optimisme over de onderhandelingen, maar ondertussen is een patstelling bereikt. Volgens de Republikeinen is er momenteel ook geen sprake van nieuwe gesprekken. Die mededeling vaagde een dag eerder de winsten weg op Wall Street.

Energiereuzen als ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips en Marathon Oil stonden voorbeurs duidelijk in de plus geholpen ook door de gestegen olieprijzen. Die stonden op hun beurt weer op het hoogste niveau in maanden door de berichten over de aantrekkende vraag.

Verder weet ook automaker Tesla de aandacht op zich gericht. De maker van elektrische aangedreven bolides splitst zijn aandelen om deze toegankelijker te maken voor werknemers en investeerders. Het aandeel lijkt als gevolg van de aankondiging hoger aan de beursdag te beginnen.

Ook farmaceut Moderna staat in de schijnwerpers. Het bedrijf meldde dinsdag nabeurs dat het overeenkomst heeft gesloten met de Amerikaanse overheid over de verkoop van een 100 miljoen doses van een coronamedicijn dat nog in ontwikkeling is. Met de deal is een bedrag van meer dan 1,5 miljard dollar gemoeid.

Er is ook overnamenieuws. Kabel- en telecombedrijf Liberty Global koopt de Zwitserse telecommaatschappij Sunrise Communications. Het overnamebod geeft Sunrise een waarde van omgerekend zo'n 4,6 miljard euro.

Verder reageren beleggers op de nieuwste cijfers over de consumentenprijzen. In de maand juli werd het openbare leven in de VS in doorsnee 1 procent duurder dan een jaar eerder. Kenners hadden door de bank genomen gerekend op een stijging met 0,7 procent. De zogeheten kerninflatie, exclusief de schommelende prijzen van energie en voedingsmiddelen, kwam uit op 1,6 procent, van 1,2 procent in juni.

De aandelenbeurzen in New York gingen dinsdag met verliezen de handel uit, na winsten eerder op de dag. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 27.686,91 punten. De brede S&P 500 zakte 0,8 procent weg tot 3333,69 punten en techbeurs Nasdaq ging 1,7 procent onderuit tot 10.782,82 punten.

(ANP Redactie AFN/Economie, email economie(at)anp.nl, +31 20 560 6070)