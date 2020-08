Tesla schiet omhoog op zonnig Wall Street

De Dow-Jonesindex stond rond 19.45 uur (Nederlandse tijd) 0,9 procent hoger op 27.940 punten. De breed samengestelde S&P 500 werd 1,4 procent hoger gezet op 3381 punten en techbeurs Nasdaq ging 2,2 procent omhoog, tot 11.020 punten.

Energiereuzen als Chevron, ConocoPhillips en Marathon Petroleum dikten tot 4 procent aan geholpen ook door de gestegen olieprijzen. Die stonden op hun beurt weer op het hoogste niveau in maanden door de berichten over de aantrekkende vraag.

Ook techbedrijven werden weer hoger gezet na een aantal moeilijke dagen. iPhonemaker Apple nadert vlot de waarde van 2 biljoen dollar. De techgigant staat 3,3 procent in de plus.

Verder weet ook automaker Tesla de aandacht op zich gericht. De maker van elektrische aangedreven bolides splitst zijn aandelen om deze toegankelijker te maken voor werknemers en investeerders. Het aandeel steeg bijna 12 procent.

Ook farmaceut Moderna (plus 1,4 procent) staat in de schijnwerpers. Het bedrijf meldde dinsdag nabeurs dat het overeenkomst heeft gesloten met de Amerikaanse overheid over de verkoop van een 100 miljoen doses van een coronamedicijn dat nog in ontwikkeling is. Met de deal is een bedrag van meer dan 1,5 miljard dollar gemoeid.

Er was ook overnamenieuws. Kabel- en telecombedrijf Liberty Global (plus 1,6 procent) koopt de Zwitserse telecommaatschappij Sunrise Communications. Het overnamebod geeft Sunrise een waarde van omgerekend zo'n 4,6 miljard euro. Sunrise probeerde vorig jaar de Zwitserse tak van UPC te kopen, dat eigendom is van Liberty Global. uiteindelijk zag het bedrijf daarvan af omdat de aandeelhouders de deal niet zagen zitten.

De euro was 1,1791 dollar waard tegen 1,1794 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 2 procent duurder op 42,44 dollar. Brentolie klom 1,6 procent in prijs tot 45,22 dollar per vat.