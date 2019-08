StanChart vreest escalatie handelsconflict

De bank zag zijn aangepaste winst voor belastingen in de eerste helft van dit jaar uitkomen op 2,6 miljard dollar. Dat was een jaar eerder bijna 2,4 miljard dollar. De opbrengsten stegen fractioneel tot 7,7 miljard dollar. Verder wist de bank zijn rendement te verbeteren. Op dit punt heeft Winters een duidelijke stip op de horizon gezet, waarbij de bank volgens hem op koers ligt.

Eerder kondigde StanChart aan 1 miljard dollar aan eigen aandelen in te gaan kopen. Daarvan was na het tweede kwartaal 740 miljoen dollar van gerealiseerd. In de markten leeft steeds meer het idee dat de bank er voor kan kiezen om nog eens 1 miljard dollar eigen stukken in te slaan. Volgens StanChart zijn er op dit vlak nog geen beloftes gedaan.