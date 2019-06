KLM biedt personeel ’slechts’ 1%

Dat meldt de KLM in een brief aan personeel. De luchtvaartmaatschappij wil de hand op de knip houden, omdat de vooruitzichten voor de sector niet gunstig zijn. „De marktomstandigheden werken niet mee. De inkomsten dalen en de kosten stijgen”, zegt KLM.

Maandag kwam de Duitse concurrent Lufthansa met een nieuwe winstwaarschuwing. Het eerste kwartaal zat Air France KLM zwaar in de rode cijfers. Zo is de olieprijs een stuk hoger dan vorig jaar en door de spanningen tussen de VS en Irak kan deze verder oplopen.

"Zeer teleurstellend"

Volgens KLM is er de afgelopen jaren in totaal 14% aan vast- en variabele loonsverhoging uitgedeeld. Het afgelopen jaar keerde KLM €168 miljoen aan winstdeling uit aan het ruim 30.000 man tellende personeel.

De vakbonden zitten op een hele andere koers, na het recordjaar 2018. De Vereniging Nederland Cabinepersoneel (VNC) noemt het voorstel ’zeer teleurstellend’.

„Wij concluderen dat we het de komende jaren uitsluitend van onzekere en incidentele inkomsten uit de winstdeling moeten hebben en er geen ruimte meer lijkt te komen voor structurele loonsverhoging”, meldt de vakbond.

„Dit ondanks het feit dat zelfs premier Rutte bedrijven nadrukkelijk heeft opgeroepen om hun werknemers met structurele loonsverhogingen mee te laten profiteren van de resultaten.”

De gesprekken lopen nog, maar de wens is er om voor 1 juli uit te komen. „Er zit nog veel tussen de 5% die wij eisen en wat de KLM-directie voorstelt”, zegt Joost van Doesburg namens FNV Grond.