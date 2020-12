Overstap van zorgverzekeraar vaak op laatste moment

Dat verwacht Zorgwijzer, een vergelijkingssite. Dat consumenten wachten tot het laatste moment is ook niet zo gek, nog niet alle onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen zijn afgerond.

Contract

Wie wil afwachten of er straks wel een contract wordt gesloten met de zorgverzekeraar naar keuze, kan de oude zorgverzekering ook alleen opzeggen voor 31 december. In januari kan dan nog met terugwerkende kracht een nieuwe worden uitgekozen.

Opvallend dit jaar is dat steeds minder consumenten kiezen voor een restitutiepolis, waarbij zij volledig vrije artsenkeuze hebben. Er zijn minder van dit soort polissen en ze worden ook steeds duurder.

Restitutiepolis

Vergelijkingssite Pricewise signaleert ook dat deze polis minder in trek is. Vulde in 2019 nog 12,7% van de vergelijkers hier een voorkeur voor in, dit jaar was dat 3,5%. Bij Zorgwijzer zien ze een afname van 12,3% naar 7,3%.

Volgens Zorgwijzer heeft momenteel ongeveer 18% van de Nederlanders zo’n duurdere verzekering.

Aanvullende polis

Wie nog een keuze voor een zorgverzekeraar moet maken, kan ook kritisch kijken naar de aanvullende verzekering.

Volgens Pricewise heeft ongeveer een kwart van de Nederlanders de dekking vorig jaar helemaal niet gebruikt. Vooral medische zorg in het buitenland en vaccinaties zijn door de reisbeperkingen niet gebruikt.

Driekwart van de Nederlanders verzekert zich aanvullend, en betaalt daar ook flink voor.