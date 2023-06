Belgische minister van Economie vraagt banken spaarrentes te verhogen

Het onderzoek door de BMA moet leiden tot ’betere bankdiensten tegen competitieve prijzen’ en richt zich vooral op de rentevoeten op spaarrekeningen, zo citeert de Belgische krant De Tijd het persbericht wat hierover is uitgestuurd.

Het opmerkelijke is dat de minister Dermagne meteen de oproep doet aan banken om stappen te ondernemen om de rente op spaarrekeningen te verhogen. Welke stappen, dat laat deze minister nog in het midden, zo schrijft de Belgische krant. ’De lage rente op spaarrekeningen toont aan dat de banken zich niet ten volle bewust zijn van hun maatschappelijke rol’, stelt Dermagne vrijdag in dat persbericht.

Geen voorstander

In deze Belgische krant staat ook dat de Nationale Bank in België vorige week nog in een advies aangaf dat de federale regering geen voorstander is van wettelijke ingrepen om de rente op de spaarboekjes op te trekken. ’Een one size fits all-oplossing opleggen houdt risico’s in voor de banksector’, was de redenering, zo schrijft De Tijd. Damien Gerard van van de BMA bevestigt in die krant te zijn benaderd door minister Dermagne.

Renteverhoging België

Deze week verhoogde de Belgische grootbank Belfius als eerste de rente van 0,5% naar 0,9%. Banken zouden in België te laat reageren op de stijgende marktrente. Vanuit minister van Financiën Vincent Van Peteghem zou de vraag zijn gekomen aan Dermagne om de BMA te laten onderzoeken of de banken zich aan de concurrentieregels hebben gehouden.

Staatssecretaris voor Consumentenzaken Alexia Bertrand pakte de genoemde renteverhoging door bank Belfius vast als signaal dat de banksector in beweging komt. Het zou volgens haar niet nodig zijn om ’onmiddellijk naar wettelijke initiatieven te grijpen, zoals Dermagne eist’.