Reggeborgh koopt pluk aandelen VolkerWessels

De investeerder wil het bedrijf van de beurs halen en verhoogde onlangs zijn overnamebod op de bouwonderneming naar 22,20 euro per aandeel. Daar zit wel het interim dividend al bij. Het aandeel VolkerWessels was bij het slot van de beurzen op woensdag 22,25 euro waard.

In totaal heeft Reggeborgh nu bijna 55 miljoen aandelen VolkerWessels in handen. Daarmee bezit de investeerder 68,6 procent van de stukken. Reggeborgh zal bij het verkrijgen van minimaal 95 procent van de aandelen VolkerWessels van de beurs halen. Dat zou niet de eerste keer zijn. In 1989 kreeg VolkerWessels voor het eerst een beursnotering en in 2003 verdween het bedrijf weer van beurs toen Reggeborgh het overnam.

Het bestuur en de commissarissen van VolkerWessels spraken eerder hun steun uit voor het bod van Reggeborgh. Afronding van de transactie wordt voorzien in het eerste kwartaal van volgend jaar.