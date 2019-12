Luxe-weetjes uit Stans Café

Renate en Arjan Paarlberg (l.) met Profuomo-directeur Harry van der Zee en zijn dochter Maud. Van der Zee gaat ook beginnen in Duitsland. Dieper uitgesneden t-shirts voor mannen leken hem een gat in de markt. Zo hoeven degenen die hun overhemd willen dragen met twee knopen open zonder dat hun t-shirt te zien is, geen kou te vatten. Ⓒ FOTO ANKO STOFFELS

Het was een komen en gaan van bekenden én onbekenden in het Stan Huygens Café in Amsterdam. Benno Leeser van Gassan Diamonds zei zeer tevreden aan één van onze bartafels: ,,Het is bij ons vechten om een tafeltje om iets te passen.” De mensen stonden bij hem in de rij voor de pinautomaat.