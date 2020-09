’Poolse dochter ING betrokken bij Russische witwaspraktijken’

Dat schrijven Trouw, FD en onderzoeksplatform Investico. Zij baseren zich op een vertrouwelijk rapport over Russische kapitaalvlucht van FinCen, de financiële opsporingsdienst van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Het document is in handen van het Internationaal Consortium voor Onderzoeksjournalisten.

Uit de documenten zou blijken dat Nederlandse bedrijven een spilrol vervulden in het wegsmokkelen van miljarden dollars uit Rusland. Deze twee bedrijven waren klant bij ING Bank Slaski, de Poolse dochter van ING, zo schrijven de drie media. De bedrijven gebruikten een wisseltruc met aandelen en obligaties en de Poolse ING-bank zou die transacties hebben uitgevoerd.

Schikking

ING Nederland kwam in 2017 in de problemen door witwaspraktijken. De bank schikte met het OM en moest €750 miljoen betalen omdat het nalatig geweest was bij het voorkomen van witwassen via ING-rekeningen. Na de affaire in Nederland waren er ook problemen bij ING bij de divisies in België en Italië. Een klantenban in Italië werd pas vorige week opgeheven. Ook daar betaalde ING een boete. Daarna speelden ook bij Rabo en ABN Amro dergelijke problemen op.

Reactie ING

Een woordvoerder van ING zegt niet te kunnen reageren op individuele klanten en transacties. „Het is wel goed op te merken dat we in 2017 zijn begonnen met een uitvoering programma om anti-witwasprocedures veel beter vorm te geven. Inmiddels zijn er bij ons 4000 mensen die zich wereldwijd met deze zaken bezighouden.”

Eerder al kwamen witwaspraktijken via Deutsche Bank en Danske Bank aan het licht. Daarbij waren filialen in Estland betrokken. Dat ging om het witwassen van miljarden dollars. Danske moest zijn activiteiten in Estland staken.