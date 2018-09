Woonruimte in 21 landen

Toen Van Deuren in 2008 voor zijn studie aan de Erasmus Universiteit een paar maanden in Singapore wilde studeren, kon hij geen huurder voor zijn kamer vinden. „Ineens dacht ik aan exchange-studenten. Voor hen wordt door de universiteit vaak wel wat geregeld via woningcorporaties, maar die hebben nooit genoeg plek”, zegt de ondernemer.

Op verzoek van de Rotterdamse universiteit ontwikkelde Van Deuren een simpele site waarop uitwisselingsstudenten elkaar konden vinden. „Al gauw kreeg ik een telefoontje van de Universiteit Maastricht met de vraag of ik voor hen ook zo’n platform wilde maken. Ze wilden er ook wel voor betalen.”

Toen Van Deuren wist dat hij business in handen had, ging hij serieus aan de slag met het bedrijfje. Via een angel investor haalde HousingAnywhere.com de eerste investering voor €150.000 binnen, in ruil voor aandelen. Er werd een groter platform gebouwd en Van Deuren benaderde alle Nederlandse universiteiten. Met succes, bijna allemaal wilden ze meedoen.

Ook over de grens kregen onderwijsinstellingen lucht van het initiatief. „Keulen toonde interesse en toen zijn we ook andere Europese steden gaan bellen”, zegt de 23-jarige ondernemer.

En het bleef niet bij één continent, sinds een paar weken kunnen ook uitwisselingsstudenten uit Mexico, Brazilië en Amerika woonruimte zoeken via HousingAnywhere.com. „Inmiddels doen 99 universiteiten mee in 21 landen. Dat hebben we deels te danken aan onze partnerwebsites.”

De ondernemer stort zich inmiddels fulltime op zijn bedrijf en heeft zelfs 20 man in dienst. „Ons nieuwe businessmodel hebben we een beetje ’afgekeken’ van Airbnb: de betaling van de huur gaat via ons.”

„We steken veel tijd in het perfect laten verlopen van boekingen en nabellen van studenten over de ervaringen. Het is soms best lastig om via de telefoon buitenlandse universiteiten aan boord te krijgen, dus we moeten best veel reizen. Vinden we helemaal niet erg, hoor!” lacht de Rotterdammer.

Met uitzondering van die tripjes wordt HousingAnywhere.com volledig bestuurd vanuit het kantoor in Rotterdam. Plannen om het aanbod te gaan uitbreiden zijn er nog niet: „We focussen ons nu op het boekingsproces.”

