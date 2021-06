’Nu al hoge olieprijs’ kan nog verder stijgen, benzine richting €1,90

Premium Financieel

Instorten vliegwereld raakt ook Shell: nog jaren klad in kerosineverkoop

Shell heeft $3,2 miljard winst geboekt in de eerste drie maanden van 2021, en spreekt zelf van een ’sterke start van het jaar’. Maar voorlopig zit een terugkeer naar pre-coronatijden er nog lang niet in, denkt cfo Jessica Uhl. Vooral in de verkoop van kerosine zal nog lange tijd de klad zitten.