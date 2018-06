Achtbaanrit Yelp

De S&P 500 is gisteren voor de derde dag op rij hoger gesloten, al was deze winst ditmaal met 0,02% minimaal. De Amerikaanse beursgraadmeter noteert met het slot op 2109 punten rond het niveau van een week geleden. De NASDAQ presteerde gisteren sterker en eindigde met een winst van 0,33%. Technologie-aandelen zaten iets in de lift, ondanks het verlies van Facebook. De small cap index Russell 2000 sloot met een winst van 0,20% en blijft daarmee op weekbasis de zwakste schakel.

Op de grondstoffenmarkt verloren zowel olie als koper terrein. De olieprijs moest na twee dagen van stijging 0,70% prijsgeven en sloot op $48,50. De koperprijs was zwak met een min van 1,16% en lijkt op zoek te gaan naar het dieptepunt van maandag. Daarmee zijn de winsten van deze week weer zo goed als verspeeld. De edelmetalen goud en zilver bewogen vandaag op en neer maar gaven bij het slot 0,50% respectievelijk 0,30% prijs.

Yelp

Recensiesite Yelp geniet in Nederland weinig populariteit en zal daarom voor de meeste beleggers geen bekende naam zijn. Alsnog is het wel aardig om kort over de rise & fall van dit internetbedrijf te schrijven, zeker gezien de ontwikkelingen van de afgelopen maanden. Begin 2012 is het bedrijf naar de beurs gegaan tegen $15 per aandeel, om daarna in twee jaar tijd bijna te verzevenvoudigen. De koers kwam in maart 2014 uit boven de $100 en het bedrijf had daarmee een marktkapitalisatie van $8 miljard.

Vanaf dat moment is het he-le-maal misgegaan met Yelp. Ergens in de loop van 2013, dus ruim voor de top op $100, had ik al ernstig mijn twijfels over de business van Yelp. Overigens was dat een periode dat allerlei momentum aandelen door het dak schoten, daar vormde Yelp geen uitzondering op. De koers is in 2014, na eerst zo opgelopen te zijn, flink afgestraft. In een paar maanden tijd verloor het aandeel meer dan de helft van zijn beurswaarde. Spoelen we iets door naar dit jaar dan zien we recentelijk een viertal interessante gebeurtenissen.

1) Koers Yelp 20% onderuit na teleurstellende cijfers.

2) Koers Yelp 20% omhoog na bekendmaking dat het te koop staat.

3) Koers Yelp 10% onderuit na einde zoektocht koper.

4) Koers Yelp 25% onderuit na teleurstellende cijfers.

Inmiddels is van de $8 miljard aan marktkapitalisatie nog zo’n $2 miljard over. 75% van de marktwaarde is in rook opgegaan en de koers is beland op niveaus die uitkomen rond de slotkoers van de eerste handelsdag na de IPO. Zo snel kan het gaan wanneer de verwachtingen van beleggers niet waargemaakt kunnen worden. En laten juist die verwachtingen van beleggers hoog zijn.

Uitslagen Azië klein

De uitslagen op de Aziatische markten zijn vanochtend klein. In Japan stijgt de Nikkei 0,11% tot 20.543 punten. De bandbreedte van vandaag komt uit op slechts 100 punten. Het beeld op de Hang Seng is niet veel anders, de index van Hong Kong staat 0,16% in de plus. De Shanghai Composite daarentegen heeft te maken met lichte verkoopdruk en noteert 1,15% lager. De koersdaling van de Chinese aandelen lijkt daarmee nog niet ten einde: op weekbasis bedraagt het verlies nu ruim 11%.

In Australië komt de ASX amper in beweging en de winsten na de hogere opening zijn iets uitgebreid tot 0,49%. In Zuid-Korea verliest de Kospi 0,41% en komt daarmee uit op de laagste stand van de afgelopen 3 maanden.

Rustige weekafsluiting Europa

Met het Amerikaanse en Europese koersherstel van de afgelopen dagen lijkt de ergste schade achter de rug en klinkt het mij niet vreemd in de oren dat de rust wederkeert naar zomerse proporties. De Amerikaanse futures staan vanochtend vlak en met een beperkt gevulde financiële agenda blijven de impulsen van buiten beperkt. Om 11:00 uur komen de Europese inflatiecijfers en later in de middag staat onder andere het consumentenvertrouwen van Michigan op de planning.

De verwachting voor de Europese indices, waaronder de DAX, Euro Stoxx 50 en de AEX, is een licht hogere opening van 0,20% tot 0,30%. Voor de AEX betekent dit een stand van 496 punten, waarmee de beursgraadmeter op weekbasis al ruim 1% in de plus staat. In Amsterdam zijn de kwartaalcijfers beleggers tot nu toe aardig bevallen, zeker wat betreft grootgewichten Unilever en RDSA. Vanochtend staat ArcelorMittal nog op de agenda en uit Amerika zijn oliegiganten Chevron en Exxon Mobil aan de beurt.

Disclaimer:Tycho Schaaf is beleggingsspecialist bij online broker LYNX. De informatie in deze column is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging. De auteur heeft geen positie in één van voornoemde financiële instrumenten.