Coronavirus brengt AEX flinke schade toe

AEX-index noteerde rond tien uur 1,3% lager bij een stand van 606,57 punten. De Midkap-index ging 1,8% achteruit naar 921,09 punten.

De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs kleurden eveneens dieprood met verliezen tot 1,6%. In Parijs raakten de modehuizen LVMH, Kering en Hermès tot 2,7 procent kwijt. China is een belangrijke markt voor deze bedrijven.

Ook in Azië was de stemming bedrukt nadat dit weekend naar voren kwam dat het aantal besmettingen in China door het coronavirus flink is toegenomen. Ook zijn besmettingen vastgesteld in andere landen, waaronder Japan, Zuid-Korea, Frankrijk, Canada, de Verenigde Staten en Thailand. t De Japanse beurs keek vanochtend aan tegen een verlies van 2%. De beurzen in China zijn de hele week gesloten vanwege de viering van Chinees Nieuwjaar. De futures op Wall Street wezen er op dat de belangrijkste graadmeters in de VS na de verzwakking van afgelopen vrijdag de weg omlaag gaan vervolgen.

De olieprijs (Brent) duikelde in reactie op de vrees voor de impact van het coronavirus op de vraag naar olie tot onder de $60 per vat.

Deze week zal de aandacht verder uitgaan naar het Amerikaanse rentebesluit. Ook in het Verenigd Koninkrijk staat een rentebesluit op het programma. In het pas begonnen Nederlandse cijferseizoen doen onder meer Philips, KPN, RD Shell en Unilever de boeken open.

Arcelor onderuit

In de AEX belandde Arcelor Mittal in de achterhoede met een koerstik van 3% na het nieuws over een verhoging van de Amerikaanse importtarieven op buitenlands staal. Prosus had ook een zwakke dag met een verlies van 3,4%. ASML dat vrijdag nog goede zaken deed, werd 2% minder waard.

RD Shell moest 1% afstaan in reactie op de stevige daling van de olieprijs.

IMCD was een positieve uitzondering met een plus van 0,1%. De Duitse zakenbank Berenberg heeft de chemicaliëndistributeur op de kooplijst gezet.

Bij de middelgrote fondsen profiteerde Flow Traders sterk van de toegenomen nervositeit op de aandelenmarkten. De beursintermediar kreeg er 3,2% bij.

Air France KLM sloot de rij in de lange lijst van dalers met aderlating van 4,2%. Vooral in de luchtvaart zal het coronavirus impact kunnen krijgen bij een verdere verspreiding. Techfondsen ASMI en Besi die vorige week nog in de lift zaten, lieten 2,7% respectievelijk 2,6% liggen.