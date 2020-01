Paniekreactie zet AEX onder 600 punten

Rond 15.10 uur stond de AEX-index 2,4% lager op 599,3 punten. Het was voor het eerst sinds donderdag 12 december dat de AEX onder de 600 punten stond. Eerder deze maand piekte de index nog op 616 punten. De AMX ging vanmiddag 2,4% achteruit naar 915,9 punten. De beurzen in Parijs (-2,5%), Londen (-2,3%) en Frankfurt (-2,5%) doken eveneens diep in het rood.

Vermogensstrateeg Simon Wiersma (ING) sprak van een ’paniekreactie’ onder beleggers. Volgens hem lijken de koersdalingen echter wat overdreven. „Natuurlijk zal het coronavirus op de korte termijn een negatieve impact hebben op de Chinese economie. Maar het is nog te vroeg om de omvang hiervan vast te stellen.”

Ook in Azië was de stemming bedrukt nadat naar voren kwam dat het aantal besmettingen in China door het coronavirus flink is toegenomen. Tevens zijn besmettingen vastgesteld in onder meer Japan, Zuid-Korea, Frankrijk, Canada, de VS en Thailand. De Japanse beurs sloot vanochtend 2% in het rood. De Amerikaanse beurzen openden vanmiddag 1,8% tot 2,4% lager.

Naast de onrust over het coronavirus worden de Europese beurzen ook getroffen door tegenvallende cijfers over de Duitse economie. Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie nam deze maand namelijk af. „Dit raakt de markt redelijk onverwacht”, legt analist Bas van Geffen (Rabobank) uit.

Prosus grootste verliezer

In de AEX was Prosus de grootste daler met een verlies van 4,4%. De techinvesteerder is via moederconcern Naspers verbonden met de Chinese internetgigant Tencent.

Staalfabrikant ArcelorMittal werd 3,9% minder waard. Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell leverde 1,7% in vanwege de flink lagere olieprijs.

Philips liet 2,6% liggen. Het zorgtechnologieconcern komt dinsdag met jaarcijfers. Beleggers kijken ook uit naar de resultaten van KPN (-2%) op woensdag en de cijfers van Shell en Unilever (-1,4%) op donderdag. ASML (-3,4%) rapporteerde vorige week klinkende jaarresultaten, maar de verwachtingen van de chipmachinefabrikant voor het lopende kwartaal vielen tegen.

IMCD hield de schade beperkt met een min van 0,5%. De Duitse zakenbank Berenberg heeft de chemicaliëndistributeur op de kooplijst gezet.

Flow Traders witte raaf

In de AMX profiteerde Flow Traders van de toegenomen nervositeit op de aandelenmarkten. De beursintermediair kreeg er 1,9% bij. Apothekersbedrijf Fagron ging 1,2% omhoog.

Air France KLM sloot de rij in de lange lijst van dalers met aderlating van 6,1%. Het luchtvaartconcern werd vorige week ook al 10% minder waard. Beleggers denken dat het coronavirus vooral luchtvaartbedrijven gaat treffen.

Bij de smallcapfondsen viel NSI op met een plus van 0,8%. Het vastgoedfonds rapporteert dinsdag de resultaten over 2019.

