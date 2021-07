Rechtszaak om pensioenkortingen reisbranche stap dichterbij

De zaak draait om het Reiswerk Pensioenfonds waar 32.000 medewerkers uit de reisbranche aan deelnemen. Het fonds verkeert sinds januari in liquidatie omdat het wordt overgenomen door het veel grotere pensioenfonds PGB. Volgens het voormalige bestuur van Reiswerk Pensioenen was die overname nodig om de reispensioenen ook voor de toekomst voldoende te kunnen waarborgen.

Maar omdat de dekkingsgraad van Reiswerk Pensioenen lager was dan die van PGB, moest er eerst afgerekend worden om nadelige effecten voor de PGB-pensioenen voorkomen. Gevolg was een fikse korting voor de deelnemers van Reiswerk Pensioenen op hun pensioenopbouw van 18,2% tot 60 jaar en voor 60-plussers een korting van 9%.

Honderden gedupeerden stapten daarop naar hun rechtsbijstandverzekering, zo ontdekte deze krant eerder.

Eigendom

Het is niet waarschijnlijk dat de gesommeerde pensioenfondsen de kortingen zullen terugdraaien. Als de pensioenfondsen niet ingaan op die eis worden ze naar verwachting eind van de zomer voor de rechter gedaagd.

Want volgens advocaten Hans van Meerten, tevens hoogleraar hoogleraar internationaal pensioenrecht, en Koen Vermeulen is hier sprake van leeftijdsdiscriminatie en wordt het eigendomsrecht aangetast. Vermeulen: ,,We willen dat de rechter zich hierover uitspreekt. Het zou kunnen dat de zaak naar het Europees Hof wordt verwezen, maar eerst is deze stap nodig.”

De zaak zal in de pensioenwereld met belangstelling worden gevolgd. De Nederlandse pensioenwet is gebaseerd op het solidariteitsbeginsel waarbij er geen sprake is van aanspraak op pensioenen. Maar het Hof van Justitie van de Europese Unie en eerder ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelden in andere zaken dat pensioenen onder het eigendomsrecht vallen.

